Mourinho voleva tornare all’Inter! Un dirigente si oppose: il retroscena – TS

Josè Mourinho ha legato indissolubilmente il suo nome a quello dell’Inter. Il portoghese, oggi allenatore della Roma, ha, di recente, sfiorato il ritorno in nerazzurro. Il retroscena dall’edizione odierna di Tuttosport

RITORNO? – José Mourinho è legato indissolubilmente alla storia dell’Inter per quanto fatto sulla panchina del club nerazzurro. Il portoghese, che ha lasciato i nerazzurri del maggio del 2010, ha sfiorato il ritorno all’Inter nel 2019: secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, Mourinho lanciò segnali alla dirigenza nerazzurra una volta che fu chiaro che l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra sarebbe volta al termine. Segnali che però, scrive il quotidiano, non furono raccolti da Marotta che ha subito chiuso la porta allo “Special One”: il suo obiettivo era Antonio Conte. Un ritorno quindi immaginato, nemmeno sfiorato, per Mourinho che adesso prova a stupire con la sua Roma.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini