Inzaghi riempie l’infermeria. Altri due stop da valutare per Madrid

Simone Inzaghi, nonostante l’importante vittoria contro il Bologna, ne ha perso altri due per la strada. I nerazzurri valuteranno in giornata le noie muscolari di Carlos Augusto e Marko Arnautovic.

STOP – Archiviato il blitz vittorioso contro il Bologna, in casa Inter si fanno i conti con altri due stop fisici. I nerazzurri, nella sfida di ieri al Dall’Ara contro i rossoblu di Thiago Motta, hanno perso infatti sia Carlos Augusto che Marko Arnautovic. Entrambi sostituiti da Simone Inzaghi per non rischiare di perderli definitivamente, in vista della gara di Madrid in Champions League ci saranno sicuramente aggiornamenti sulle loro condizioni. Le prime ipotesi sarebbero di un affitacamento al polpaccio destro per Carlos Augusto e un risentimento ai flessori della coscia destra per l’attaccante. Entrambi saranno valutati a breve così da capire l’entità dell’infortunio e i giorni di riposo da effettuare.