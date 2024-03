L’Inter fa dieci su dieci: scudetto più vicino! Adesso resta un sogno

L’Inter aumenta il vantaggio sulla Juventus: Simone Inzaghi ha ipotecato lo scudetto. Adesso si intravede la fine: ma con una Champions League da onorare, non è ancora finita.

TORO – Yann Bisseck – con la sua incornata – ha messo ancor di più lo scudetto in cassaforte. L’Inter, con la vittoria di ieri sera nella tana del Bologna, ha ipotecato per davvero il tricolore e si avvicina sempre di più alla sua seconda stella. I nerazzurri stanno sempre più dominando questi primi tre mesi del 2024 tanto da arrivare all’ennesima vittoria in campionato facendo 10 su 10: sono invece tredici le vittorie su altrettante gare se si considerano anche Champions League e Supercoppa italiana. Numeri mostruosi per Simone Inzaghi e i suoi che ha alzato l’asticella e issato a +18 il vantaggio sulla Juventus che giocherà questa sera contro l’Atalanta.

IMPRENDIBILI – L’Inter di Simone Inzaghi aveva messo nel mirino, da quasi due anni ormai, la seconda stella. Un ventesimo scudetto soffiato prima dal Milan nel finale di stagione e poi dal Napoli che hanno giocato da marziani sotto la guida di Spalletti. Da quel momento in poi, il Demone di Piacenza ha saputo lavorare bene con un gruppo coeso nonostante le perdite così da creare una macchina perfetta. Nonostante un Bologna da ritmi europei, anche Thiago Motta si è dovuto inchinare alla qualità dei nerazzurri. Ieri sera è stato sbancato anche il Dall’Ara dove l’ultima squadra ad averci vinto era stato il Milan a inizio anno. Adesso resta solo un sogno: vincere contro l’Atletico Madrid, accedere ai quarti di finale, e sognare un percorso in Champions League come lo scorso anno. Magari sognando la finale di Wembley a Londra e gioire come successe a Madrid 24 anni fa.