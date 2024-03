VIDEO – Genoa-Monza 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Monza, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



RIMONTATI MA VINCENTI – Genoa-Monza 2-3 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Monza si impone sul Genoa al termine di una partita appassionante. Otto minuti e gli ospiti sono già avanti, cross da sinistra e sponda di Andrea Colpani per l’altro colpo di testa di Matteo Pessina. Ma la grande giocata arriva dieci minuti dopo: Colpani, col secondo assist di serata, crossa al centro dove Dany Mota si coordina e con una magnifica rovesciata raddoppia. Il gol da cineteca lo sfiora anche il sontuoso Colpani al 26’, gran sinistro sfiorato da Josep Martinez quanto basta per mandarlo sulla traversa. Alberto Gilardino non ci sta e all’intervallo fa tre cambi per cercare di rivitalizzare il Genoa. Su un corner fallo di mano evidente di Pablo Marì, è rigore ma serve il VAR per darlo. Albert Gudmundsson si fa parare il tiro da Michele Di Gregorio, ma segna sulla ribattuta: 1-2 al 53’. Un quarto d’ora più tardi i rossoblù la pareggiano, con una bella azione personale di Vitinha che infila Di Gregorio su gran sinistro dal limite. L’attaccante arrivato a gennaio aveva sfiorato il primo gol in Serie A contro l’Inter, annullato per fuorigioco, lo trova ora. Raffaele Palladino capisce che l’inerzia sta cambiando e al 75’ fa due cambi: dentro Valentin Carboni e Daniel Maldini. Passano cinque minuti, proprio il prestito Inter Carboni si libera bene in area e calcia, Martinez respinge ma arriva Maldini a ribadire in rete.

GENOA-MONZA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Genoa-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.