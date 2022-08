Inzaghi, prove significative in allenamento: oggi seduta mattutina – CdS

Simone Inzaghi durante l’allenamento congiunto giocato contro il Sant’Angelo ha provato i sostituti di Marcelo Brozovic, Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij (assenti per problemi fisici). Prove significative in difesa e anche in attacco per il tecnico piacentino.

PROVE IN ALLENAMENTO – L’Inter contro il Sant’Angelo ieri è scesa in campo senza i tre assenti, con Samir Handanovic tra i pali, Darmian, Skriniar e Bastoni in difesa e un centrocampo composto da Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu e Gosens. In attacco Lukaku e Dzeko. Scontato il cambio Brozovic-Asllani, mentre nella ripresa dentro Onana con Bastoni questa volta al centro della difesa e Skriniar spostsato a destra, Dimarco nel centro-sinistra. A centrocampo Bellanova con Gagliardini, Agoumé, Mkhitaryan e ancora Gosens a sinistra. Questa volta in attacco Correa e Lautaro Martinez. Prove significative sotto lo sguardo attento di Marotta e il resto della dirigenza. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi con una seduta mattutina.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti