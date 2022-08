Inter, se parte Dumfries pronto rinforzo sulle fasce: tutti i nomi – TS

L’Inter, in caso di partenza di Dumfries, è pronta a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, sono quattro i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri

PARTENZA? – L’Inter potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Secondo Tuttosport, non è remota la possibilità di una cessione di Dumfries ( su cui lavora il Chelsea) da cui i nerazzurri sperano di incassare almeno 40 milioni. In caso di partenza dell’olandese, spiega il quotidiano, sono diversi i nomi sul taccuino dei dirigenti dell’Inter: Singo del Torino, Lazzari della Lazio, Castagne del Leicester e Odriozola del Real Madrid.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini