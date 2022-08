Lecce-Inter, non solo Brozovic: altri due alle prese con problemi fisici – CdS

Simone Inzaghi prepara la prima uscita dell’Inter in campionato contro il Lecce. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, però, Marcelo Brozovic potrebbe non essere l’unico dubbio del mister. Altri due alle prese con alcuni problemi fisici.

ALTRI DUE – In vista di Lecce-Inter, Simone Inzaghi potrebbe fare a meno non solo di Marcelo Brozovic, ma anche di altri due giocatori tenuti a riposo nel corso dell’allenamento congiunto vinto 11-0 contro il Sant’Angelo ieri ad Appiano Gentile. Il tecnico di Piacenza, difatti, non ha impiegato Danilo D’Ambrosio e Stefan de Vrij, entrambi acciaccati da martedì: il primo è alle prese con un affaticamento muscolare, mentre il secondo con un pestone e dei due è quello che preoccupa meno. L’olandese dovrebbe recuperare senza problemi, chance un po’ più basse invece per Danilo D’Ambrosio. Mentre per Marcelo Brozovic lo staff medico dell’Inter non vuole rischiare nulla e dunque potrebbe riposare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti