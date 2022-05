Inzaghi, percorso simile ad Allegri alla Juventus. Differenza con Conte – TS

Simone Inzaghi “l’Allegri nerazzurro”. Lo definisce così Tuttosport, oggi in edicola, che trova similitudini fra il percorso del tecnico in nerazzurro e quello dell’attuale tecnico della Juventus al suo primo anno

SIMILE – Inzaghi ha appena battuto Allegri per la terza volta in stagione, conquistando la Coppa Italia. Entrambi, scrive Tuttosport, per quanto abbiano caratteri e modi di intendere il calcio diversi, stanno affrontando percorsi simili. Entrambi infatti sono stati chiamati a sostituire Conte: Inzaghi dopo che il tecnico salentino non ha accettato il ridimensionamento imposto da Suning. Allegri subentrò a Conte dopo tre annate vincenti. In entrambi i casi sembrava che si potesse perdere in quanto a competitività e invece, spiega il quotidiano, entrambi i tecnici hanno saputo “tenere le posizioni” ampliando gli orizzonti, provando a competere su più fronti. È questa, infatti, la principale differenza con Conte che, scrive il quotidiano, preferisce concentrarsi sul solo campionato.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi