Perisic, Inter infastidita dalle sue dichiarazioni. Ma sul rinnovo c’è fiducia – CdS

Le dichiarazioni di Ivan Perisic non sono passate inosservate alla società e soprattutto ai tifosi. Secondo il Corriere dello Sport, però, c’è comunque fiducia per il rinnovo.

LE ULTIME – Le dichiarazioni di Ivan Perisic subito dopo la conquista della Coppa Italia, non sono piaciute alla società, men che meno ai tifosi. Inter un pizzico infastidita, soprattutto per le tempistiche, anche se potrebbero essere giustificate dall’adrenalina ancora in circolo. La verità è che in viale Liberazione non ritengono di aver atteso “l’ultimo momento”, come ha affermato il diretto interessato. Gli incontri con l’entourage ci sono già stati e hanno anche prodotto un’offerta finita sul suo tavolo, vale a dire un biennale da poco più di 4 milioni più bonus. Evidentemente, però, l’esterno croato pretende ancora di più. Non a caso, la sua richiesta iniziale è stata di 6 milioni all’anno, per due stagioni, con l’aggiunta di un’opzione per una terza.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

