Dybala, non solo Inter: forte l’interesse di un altro club di Serie A! La situazione – CdS

Il futuro di Paulo Dybala dopo la Juventus è sempre più incerto. Dopo l’interesse di diversi top club eruopei e soprattutto dell’Inter, anche un altro club di Serie A si è mostrato fortemente interessato all’argentino.

CONCORRENZA – Il mancato di rinnovo di contratto di Paulo Dybala ha fatto drizzare le orecchie ad Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona, Siviglia. Una parte del top club interessati all’argentino, oltre ovviamente l‘Inter con Beppe Marotta, che continua a manifestare interesse con alcune telefonate. Nell’ultimo periodo si è inserita con insistenza anche la Roma. L’entourage del giocatore non ha chiuso a questa possibilità, anzi, ha cominciato a guardare il progetto Friedkin-Mourinho come una possibilità da prendere in considerazione. Fino a ieri Antun (agente di Dybala), si trovava proprio a Roma e aveva programmato un incontro con dei Friedkin. La società giallorossa vuole accontentare le richieste di José Mourinho (il suo apprezzamento per l’argentino è noto), ma molto se non tutto dipenderà dal futuro in Europa, oltre a una possibile cessione (Zaniolo è l’unico a poter garantire una quarantina di milioni). L’Inter a breve potrebbe dare un’accelerata sul giocatore, considerando la volontà del giocatore di riproporsi ad alti livelli.

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

