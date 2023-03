Inzaghi, oltre al successo sportivo si celebra un successo economico – TS

Nuova successo da aggiungere nella bacheca dei traguardi nerazzurri di Simone Inzaghi. Oltre al successo sportivo, la vittoria è anche economica

SUCCESSO MULTIVALORE – Simone Inzaghi non sbaglia un colpo nelle coppe. La stagione scorsa ha riportato l’Inter nella seconda fase della Champions League dopo i tentativi a vuoto registrati con Spalletti e Conte (uscendo negli ottavi nonostante la vittoria per 1-0 ad Anfield con il Liverpool); ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana con la Juventus, trofeo portato a casa anche in questa annata nel derby di Riad col Milan. E in Coppa Italia è già in semifinale, dove se la giocherà con la Juventus. Ora, i quarti di finale di Champions, che permetteranno anche al club nerazzurro di respirare un po’: sono 20 i milioni stimati, ai quali si aggiungeranno gli incassi della prossima partita casalinga. L’obiettivo della Champions per la prossima stagione è ancora da raggiungere e Inzaghi lo sa bene, ma oggi è giorno di festa in casa Inter.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini