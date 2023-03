Inzaghi il mago delle coppe: ai quarti si deve continuare a sognare! – TS

Inzaghi ce l’ha fatta. Il tecnico nerazzurro è riuscito a riportare i nerazzurri ai quarti di Champions League dopo 12 anni. E ora è lecito continuare a sognare

IL SOGNO CONTINUA – Simone Inzaghi ormai si può definire come “Il Mago delle Coppe”. Il tecnico nerazzurro è riuscito nell’impresa di riportare l’Inter ai quarti di finale di Champions League. Ora quindi il sogno continua, e Inzaghi e i suoi devono continuare a sognare. Tutto può diventare possibile e chissà che Inzaghi nei quarti non possa anch’egli usufruire di un sorteggio benevolo come successe a Mourinho, che venne abbinato al Cska Mosca.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini