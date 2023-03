Lautaro Martinez non si vede, Darmian non sbaglia niente! Ma il migliore dell’Inter è un altro: le pagelle – CdS

L’Inter si difende contro il Porto e lo fa benissimo, con un Matteo Darmian che non sbaglia nulla nonostante l’ammonizione. André Onana para di tutto e Hakan Calhanoglu muove il centrocampo dell’Inter. Male Lautaro Martinez che si vede poco, ma i nerazzurri volano ai quarti di finale di Champions League! Ecco le pagelle della squadra secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – L’Inter difende bene e rischia solo nel finale disinnescando tutte le azioni del Porto. I maestri in questo sono stati principalmente André Onana e Matteo Darmian. Il portiere è reattivo soprattutto nel finale su Grujic e Taremi, spingendo sul palo la sua deviazione ravvicinata: voto 7,5! Lo stesso vale per l’esterno adattato difensore, che non si fa condizionare dall’ammonizione e difende benissimo dietro. Tra i migliori in campo se non fosse per un super-Calhanoglu. Il migliore in campo della partita: punto di riferimento tecnico della squadra, governa dietro, chiude e raddoppia: anche per lui 7,5. Vero gladiatore dietro Francesco Acerbi, eccellente nell’intuire in anticipo le giocate degli avversari: voto 7. Una gara strana per Denzel Dumfries e Nicolò Barella: l’olandese cresce solo all’intervallo, ma guadagna la sufficienza grazie al salvataggio sulla linea. Il centrocampista italiano, invece, commette diversi errori durante la partita e fa ammonire Darmian: voto 6. Intelligentissimo Henrikh Mkhitaryan, qualche sbavatura ma ha il tempismo del campione: voto 6,5. Il peggiore in campo inaspettatamente secondo il quotidiano romano è Lautaro Martinez, che non si vede per niente se non per un pallone rubato e una conclusione da posizione defilata: voto 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno