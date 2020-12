Inzaghi: “Il Napoli con l’Inter meritava altro risultato. Mio rinnovo…”

Simone Inzaghi Lazio

Inzaghi si interessa dell’Inter anche dopo Lazio-Napoli. L’allenatore biancoceleste, intervistato da “Sky Calcio Club” dopo la vittoria per 2-0 di stasera (vedi articolo), ha detto che i suoi avversari odierni non meritavano di perdere mercoledì al Meazza. Poi anche una battuta sul rinnovo.

IL RILANCIO – La Lazio torna a vincere, 2-0 contro il Napoli. Simone Inzaghi spiega come ha preparato la partita: «Giocavamo contro un avversario che veniva da una partita persa a Milano (contro l’Inter, ndr) dove sicuramente avrebbe meritato un altro risultato. Ho detto ai ragazzi che chi avrebbe avuto l’atteggiamento migliore avrebbe vinto: noi abbiamo strameritato per tutto. Il mio rinnovo di contratto? È una situazione che col presidente lavoriamo insieme dal 2004, sono diciassette anni ormai. C’è un rapporto che va al di là del calcio, poi non si sa mai cosa può succedere. Se n’è parlato dopo la partita col Club Brugge, poi abbiamo detto di finire le partite e rivederci a Natale. Sapete tutti cosa rappresenta per me la Lazio, il futuro mai dire mai».