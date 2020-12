Lukaku implacabile sui calci di rigore: la statistica da quando è all’Inter

Romelu Lukaku trasforma il rigore contro lo Spezia che vale il 2-1 finale. Si tratta del secondo consecutivo, dopo quello valso i tre punti contro il Napoli mercoledì. Ecco la statistica del belga dagli undici metri.

IMPLACABILE – Romelu Lukaku è una certezza anche dagli undici metri. Dopo quello trasformato contro il Napoli, anche oggi al belga tocca un rigore che vale tre punti, contro lo Spezia. Li ha trasformati entrambi, come già aveva fatto contro il Torino nel primo rigore stagionale per l’Inter. In questa stagione quindi il numero 9 è a tre rigori segnati su altrettanti battuti. E, ampliando il periodo di analisi, la media non cambia. Con la maglia dell’Inter, infatti, Lukaku ha battuto undici calci di rigore. Trasformandoli tutti. Una statistica impressionante, come annuncia la stessa società sui canali social. Ecco il post: