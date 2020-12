La Lazio ritrova la vittoria, il Napoli cade ancora. Altri infortuni per Gattuso

Lazio-Napoli chiude la tredicesima giornata di Serie A, con vittoria dei biancocelesti. Altra sconfitta per Gattuso, che perde un altro elemento.

RITORNO – La Lazio torna a vincere, e lo fa nel big match contro il Napoli. Dopo la vittoria in casa dello Spezia lo scorso 5 dicembre, i biancocelesti sembravano aver rallentato. Nelle ultime due giornate erano arrivate la sconfitta casalinga contro il Verona, e l’1-1 di Benevento. Simone Inzaghi ritrova invece le certezze, con i due leader tecnici della sua squadra. Il vantaggio contro gli azzurri arriva già dopo 9′, grazie ad un bellissimo stacco di testa di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio esegue una bella torsione a centro area, deviando il cross verso il secondo palo. E nella ripresa arriva il raddoppio, con un bell’inserimento centrale di Luis Alberto, che piazza il 2-0. Nell’esultanza, lo spagnolo corre ad abbracciare il tecnico, spegnendo i malumori delle scorse settimane. Piove invece sul bagnato per Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli perde infatti anche Hirving Lozano, costretto ad uscire per infortunio al 74′. Le sconfitte in giornata di Roma e Sassuolo aiutano tuttavia la classifica dei campani, che rimangono saldi al quinto posto, con 23 punti.