Inzaghi sul fratello: «Non l’ho sentito. Inter-Juventus sempre bella da vedere!»

La Salernitana di Filippo Inzaghi ha raccolto un punto dalla trasferta a Torino. Dopo il match, intercettato da Dazn, l’allenatore ha rilasciato un commento anche sul fratello Simone e sull’atteso Inter-Juventus di questa sera.

PARTITA IMPORTANTE – Anche Filippo Inzaghi, dopo l’impegno di Torino con la sua Salernitana, attende con curiosità di vedere Inter-Juventus. Così il fratello del mister nerazzurro: «Se ho sentito Simone? Sinceramente no. Ieri avevo tanto a cui pensare per preparare questa gara difficile e in emergenza. Però so che è una partita importante e bella. Spero di arrivare a casa in tempo per godermela. Sono due grandi squadre ed è sempre bello vederle giocare».