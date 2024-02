Inter, inizia dalla Juventus il tuo febbraio di fuoco! Ora un vantaggio

L’Inter dà inizio oggi a un febbraio di fuoco che non poteva che avere inizio con lo scontro per eccellenza, ovvero quello contro la Juventus. Non solo prima contro seconda, ma anche partita importante per il morale e per appunto iniziare bene questo tour de force quasi decisivo tra campionato e Champions League

CALENDARIO FITTO – L’Inter di Simone Inzaghi è in vetta alla classifica della Serie A e questa sera alle ore 20.45 sfiderà a San Siro la Juventus, primissima rivale scudetto e distante solo un punto (con una partita in più rispetto ai nerazzurri). Ha inizio così il febbraio di fuoco dell’Inter che dopo i bianconeri affronterà la Roma (10 febbraio) e la Salernitana (16 febbraio) in campionato, poi toccherà all’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid (20 febbraio) e per chiudere il Lecce (25 febbraio) e tre giorni dopo l’Atalanta (appunto la partita da recuperare).

Va da sé che iniziare bene questo tour de force è fondamentale, sia per il morale sia per mettere la strada in discesa. Chiaramente Inzaghi sfrutterà la rosa fino in fondo anche perché al momento l’infermeria conta solo Juan Cuadrado, per cui è presumibile che tra un impegno e l’altro le rotazioni saranno molte, in particolare nelle sfide che sulla carta si presentano più abbordabili. L’impressione è che questo mese di febbraio pesi tanto per quelli che sono gli obiettivi dell’Inter, scudetto in primis. Lo scontro con la Juventus in qualche modo è decisivo, ma è chiaro che molto dipenderà da come si metterà la sfida. L’ideale sarebbe scendere in campo per vincere e mettere in chiaro le cose: l’Inter di Inzaghi ha il potenziale per riuscirci.