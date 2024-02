F. Inzaghi: «Emergenza in difesa. Conto in due recuperi per l’Inter»

Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che la sua Salernitana affronterà contro l’Empoli. Con tanto di panoramica sulla situazione in difesa e sulla speranza di recuperare due giocatori per la gara contro l’Inter della prossima settimana.

SPERANZE – Filippo Inzaghi fa la conta nella difesa della sua Salernitana, a mezzo servizio a causa degli infortuni. In conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato la speranza di avere a disposizione due giocatori per la prossima settimana, nella partita contro l’Inter: «Fazio contiamo di recuperarlo se non la prossima con l’Inter, quella dopo. Pasalidis ha un problema alla spalla, ma spero di averlo contro i nerazzurrir».