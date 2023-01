Inzaghi e quella pausa Mondiale distruttiva per alcuni giocatori – TS

Simone Inzaghi sperava che il Mondiale in Qatar potesse dare il boost a qualche giocatore che nella prima parte di stagione non ha ben figurato. Il risultato sembra essere l’opposto di quanto pronosticato

MONDIALE BEFFARDO – Simone Inzaghi non ha goduto di alcun tipo di rinascita dai giocatori andati in Qatar. Gli esempi più lampanti sono quelli di Lukaku e Brozovic. Il belga avrebbe dovuto recuperare la miglior forma con il Belgio. Invece è stato decisivo in negativo e dopo il match con il Monza ha accusato un nuova problema. Il croato, invece, ha accusato un fastidio al flessore sinistro nella semifinale contro l’Argentina che si trascina ancora dietro, costringendo Calhanoglu e Mkhitaryan agli straordinari. In occasione della gara di oggi contro la Cremonese, Dumfries tornerà titolare. Il Mondiale lo ha svuotato sia fisicamente che psicologicamente, oltre alle sirene di mercato. Psicologicamente da recuperare anche Correa, probabilmente scosso dall’esclusione Mondiale. El Tucu ha giocato da titolare contro l’Empoli ma la sua prestazione non è stata sufficiente.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino