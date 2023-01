VIDEO – Lecce-Salernitana 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Salernitana, anticipo della ventesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Via del Mare.



COLPO ESTERNO – Lecce-Salernitana 1-2 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Due gol in avvio e la Salernitana si prende i tre punti per una vittoria che allontana le difficoltà di inizio 2023. Bastano neanche cinque minuti per sbloccarla, con un tiro di prima intenzione dai venti metri di Boulaye Dia su pallone respinto corto dalla difesa del Lecce. Subito dopo ci prova Junior Sambia su punizione quasi da centrocampo e quasi sorprende Wladimiro Falcone, che deve alzare in angolo. Un’incertezza della difesa del Lecce, su assist di Dia, spalanca la porta a Tonny Vilhena per il sinistro del raddoppio al 20′. Passano tre minuti e riapre la situazione Gabriel Strefezza, controllando in area su cross da sinistra per poi battere a rete. Poi due occasioni per Lorenzo Colombo, la prima murata da Sambia quasi sulla linea e la seconda sparata alta dopo tiro di Rémi Oudin parato da Guillermo Ochoa. Il forcing salentino nella ripresa non trova l’acuto per il 2-2: a provarci è soprattutto Federico Di Francesco, ma non basta. Festeggia Davide Nicola dopo l’esonero e l’immediato rientro.

Video con gli highlights di Lecce-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.