Rebus Lukaku, tagliando in Cremonese-Inter. Sacrificio sul rinnovo! − CdS

Lukaku si sta allenando per tornare al meglio della propria condizione fisica. In Cremonese-Inter dovrebbe fare un tagliando nella seconda parte di partita. E intanto farà di tutto pur di rimanere in nerazzurro anche il prossimo anno

CAMPO E RINNOVO − Corsa contro il tempo per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è un continuo work in progress. In Cremonese-Inter non dovrebbe giocare dal primo minuto (vedi ultime), bensì entrare a gara in corso per fare una sorta di tagliando in vista dei prossimi importanti incontri. Mercoledì sera ci sarà l’Atalanta in Coppa Italia e domenica prossima il Derby col Milan in campionato. Intanto sarà sostituito oggi dal solito stakanovista Edin Dzeko (vedi articolo). Lukaku spera anche di rimanere all’Inter la prossima stagione tant’è che si ridurrà l’ingaggio pur di convincere la dirigenza nerazzurra. Basterà?

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno