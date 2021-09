Inzaghi contro il Real Madrid pronto a giocarsi la carta Vidal a centrocampo – CdS

Inzaghi farà le sue valutazioni in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria ma con occhio di riguardo verso la sfida contro il Real Madrid. A tal proposito, secondo il “Corriere dello Sport” il tecnico potrebbe affidarsi all’esperienza di Arturo Vidal a centrocampo.

IN CHAMPIONS – Inzaghi conosce bene il peso dei tre punti in Champions League, ecco perché nonostante tutte le valutazioni del caso in vista della sfida contro la Sampdoria, bisogna tener conto anche dell’esordio contro il Real Madrid in campo europeo. A tal proposito, il tecnico italiano seguendo il ragionamento delle possibili rotazioni, potrebbe giocarsi la carta Arturo Vidal a centrocampo. Il cileno, infatti, ha impressionato nel corso della preparazione e ha dato segnali importanti contro Genoa e Verona, segnando anche un gol. In entrambe le occasioni è stato il primo cambio a centrocampo. La sua è una candidatura forte per affiancare Brozovic e Barella contro il Real Madrid, e in quel caso Calhanoglu avrebbe spazio contro la Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno