Lasarte: «Cile danneggiato dai casi dubbi del VAR. Era rigore su Vidal!»

Martín Lasarte, tecnico del Cile, al termine della partita ai microfoni di La Tercera ha parlato del contatto in area di rigore con Arturo Vidal e dei casi dubbi del VAR.

CASO DUBBIO – Martín Lasarte parla del contatto in area di rigore con Arturo Vidal e dei casi dubbi del VAR: «Non riesco ad abituarmi al problema del VAR. Genera alcuni casi di incertezza come in Copa América, di fronte a casi di dubbio siamo stati danneggiati. La sensazione che ho avuto è che c’era rigore su Arturo Vidal, poi non l’ho più visto. Ho solo chiesto all’arbitro di essere sicuro di cosa fosse successo».

L’ANALISI – Lasarte parla anche dell’atteggiamento della squadra: «Nel primo tempo abbiamo giocato bene, dopo 20-25 minuti siamo calati un po’ ma in generale abbiamo fatto bene».

Fonte: latercera.com