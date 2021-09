Dimarco titolare in Sampdoria-Inter? Per Dumfries non è il momento – CdS

Dimarco potrebbe giocare titolare a Marassi contro la Sampdoria. In questo caso non ci sarebbe coinvolgimento dei sudamericani (vedi articolo) ma si tratterebbe di una normale rotazione. Niente da fare per Dumfries titolare.

CHANCE – Dimarco titolare in Sampdoria-Inter? Più di un’idea per Simone Inzaghi, che effettuerà comunque qualche cambio, tenendo in considerazione anche l’impegno settimanale contro il Real Madrid in UEFA Champions League. Dimarco a differenza di Ivan Perisic è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile, e inoltre è uno degli elementi che più di tutti ha convinto Simone Inzaghi in questo avvio di stagione, dando una scintilla sia contro il Genoa sia contro il Verona. Niente da fare, invece, per la prima di Dumfries. Inzaghi sperava rimanesse ad Appiano Gentile, invece il calciatore è partito con l’Olanda e dunque rinviato il debutto da titolare (contro il Bologna?).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno