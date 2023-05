L’Inter ha vinto anche la gara di ritorno della semifinale di Champions League contro il Milan per 1-0 e ha confermato, secondo Tuttosport, la netta superiorità rispetto alla squadra di Stefano Pioli.

SUPERIORI – Dopo 13 anni dall’ultima volta gloriosa al Camp Nou l’Inter ha conquistato un’altra Finale di Champions League. Questa volta il sapore è più dolce, perché è arrivata contro i rivali di sempre, i cugini, il Milan. L’obiettivo ora diventa per Simone Inzaghi un Triplete minore, con il successo in Coppa Italia, in Champions League e l’ultimo di gennaio in Supercoppa Italiana. Il Milan ha provato a impensierire gli avversari ma ha creato solo due occasioni con Brahim Diaz e Rafael Leao al primo tempo in azioni tra l’altro viziate da falli. Il colpo di grazia per la qualificazione l’hanno sferrato i due simboli dell’Inter di Inzaghi: Romelu Lukaku che dopo 8 minuti dal suo ingresso serve l’assist e Lautaro Martinez che segna ancora una volta in un Derby e che si prende lo scettro per la notte più importante degli ultimi 20 anni di calcio meneghino.

Fonte: Tuttosport – Sandro Bocchio