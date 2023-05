Inter-Milan, la moviola del match. Krunic rischia il rosso – TS

L’Inter supera anche il Milan in Champions League e accede alla Finale di Istanbul aspettando l’avversaria. L’arbitro Clement Turpin non ha convinto più di tanto, Tuttosport lo conferma.

NON CONVINCENTE – Clement Turpin non ha diretto una partita semplice, ma è caduto spesso in errori durante il corso del tempo. L’arbitro ha fischiato tanti falli nei primi minuti ma non ha mai tirato fuori il cartellino. Al minuto 11 c’è il primo errore: Theo Hernandez ferma con un intervento rude Nicolò Barella e da lì nasce l’occasione di Brahim Diaz, Turpin non fischia. Al minuto 38 accade lo stesso: Matteo Darmian scivola, Rafael Leao stoppa ma forse col braccio portandosi avanti il pallone e costruendo una ghiotta chance per segnare. Al 52′ Turpin vede il pestone di Francesco Acerbi su Fikayo Tomori ma non lo punisce con un giallo. Giuste le ammonizioni per Thiaw, Tomori, Tonali, Barella e Lautaro Martinez. L’intervento di Rade Krunic su Hakan Calhanoglu è quasi da rosso.

Fonte: Tuttosport – Sim. Tog.