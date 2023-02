Inter, servono nuove risorse: in attacco situazione da valutare – CdS

All’Inter di Inzaghi servono nuove risorse per affrontare la nuova parte di stagione. Il rientro di Lukaku in attacco può essere importante, ma la situazione nel reparto offensivo è tutta da valutare

SOTTO OSSERVAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi è ripartita fortissima in questo 2023. La Supercoppa Italiana è già in bacheca, conquistata con 3 gol al Milan. A gennaio anche la vittoria sul Napoli capolista e il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta conquistato. Per continuare questo trend, al tecnico nerazzurro servono nuove risorse. Soprattutto in attacco, la situazione delicata. Tolto Lautaro Martinez, bisogna valutare le situazioni di Correa – alle prese con un nuovo fastidio – e Dzeko – verso le 37 primavere -. Il ritorno di Lukaku (vedi qui) può aiutare in quest’ottica, ma anche il futuro del belga è in dubbio. Il suo obiettivo, da qui a giugno, è di dimostrare di meritare la riconferma. Zhang e Marotta, poi, faranno le dovute riflessioni, magari cercando un accordo con il Chelsea, attuale proprietario del cartellino.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania