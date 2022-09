Inter, senti Tudor: «Sanchez bene nonostante la mancata preparazione»

Le strade di Alexis Sanchez e l’Inter si sono separate in estate dopo tre anni di più ombre che luci. Sipario chiuso con una buonuscita a favore del cileno. Positivo il suo inizio di stagione al Marsiglia di Tudor con quattro in otto partite tra campionato e coppa

EL NINO MARAVILLA − Sanchez ha lasciato in estate l’Inter attraverso una buonuscita. Il cileno si è poi accasato in Francia al Marsiglia. Queste le parole di elogio del suo tecnico Igor Tudor: «Alexis è stato molto bravo ad inizio stagione, è arrivato senza aver fatto nessuna preparazione. Sono sicuro che farà ancora meglio, sarà più dentro alla squadra e anche fisicamente presto ritornerà al top». Queste le parole dell’allenatore ex Verona in conferenza stampa.