Ossigeno Barcellona, per Xavi un rientro dall’infermeria. Ci sarà con l’Inter

Il Barcellona ha avuto tantissime difficoltà riguardo alla situazione infortuni. Xavi recupera un giocatore molto importante sia per la difesa che per il centrocampo. Con l’Inter sarà arruolabile

RECUPERO − Sergi Roberto recupera. Il Barcellona inizia a intravedere una luce in fondo al tunnel. I blaugrana, tartassati dagli infortuni (Araujo, Depay, de Jong, Bellerin e Koundé), recuperano un ottimo jolly per la difesa. Sergi Roberto ha smaltito l’infortunio al tendine d’Achille e sarà a disposizione di Xavi già contro il Maiorca sabato sera. Di conseguenza, lo spagnolo sarà disponibile anche per la trasferta a San Siro contro l’Inter in Champions League.