Inter-Sampdoria, Stankovic ad alta intensità! Tutti in gruppo tranne due

Inter-Sampdoria è la sfida in programma sabato alle 20.45 a San Siro, valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Dejan Stankovic, che per l’occasione tornerà nel suo ex stadio da avversario, ha diretto oggi l’allenamento dei blucerchiati. Tutti in gruppo tranne due

INTENSITÀ – Inter-Sampdoria è la sfida che vedrà tornare Dejan Stankovic da avversario a San Siro. Intanto il tecnico blucerchiato ha diretto l’allenamento odierno al Mugnaini. Una seduta ad alta intensità iniziata con un lavoro di attivazione atletica, seguito poi da possesso palla sotto forma di torelli e partitelle in spazi ridotti. Tutti in gruppo ad eccezione di Manuel De Luca ed Harry Winks, impegnati nei rispettivi percorsi di recupero.

Fonte: sampdoria.it