Milenkovic: «Inter? Rabbia e delusione. Ma nella sconfitta c’è un bene!»

Milenkovic, dopo aver parlato in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Istanbul Basaksehir di Confernce League, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il difensore viola non ha ancora digerito la sconfitta al 95′ con l’Inter ma riesce a trovare un lavoro positivo

LATO POSITIVO – Nikola Milenkovic alla vigilia di Fiorentina-Istanbul Basaksehir riesce a trovare il lato positivo nella sconfitta in campionato con l’Inter giunta al 95′: «C’è rabbia e delusione per la sconfitta con l’Inter pero dobbiamo ripartite subito. Se c’è un bene nelle sconfitte, anche se perdere non è mai un bene, è che ci sono subito nuove partite per poter rimediare e tornare a vincere».