Inter-Roma, come stanno i due calciatori acciaccati del derby? – SM

L’Inter ieri ha vinto 3-0 contro il Milan e si è data la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus e Fiorentina. Sabato però arriva la Roma a San Siro, ecco come stanno di calciatori usciti acciaccati ieri contro i rossoneri.

CONDIZIONI – L’Inter quest’oggi si è allenata ad Appiano Gentile dopo la vittoria per 3-0 nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dall’infermeria, dopo gli acciacchi di ieri, Inzaghi può sorridere a metà. Secondo quanto scrive Sportmediaset, Vidal è quello più a rischio contro la Roma. «Il cileno – scrive il sito – ha rimediato una distorsione alla caviglia nel finale della partita coi rossoneri e ha svolto lavoro differenziato. La sua situazione verrà monitorata di giorno in giorno». Nessun problema invece per Bastoni uscito dal campo solo per crampi.

Fonte: Sportmediaset