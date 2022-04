Berti: «Scudetto? Inter lanciatissima! Le altre? Fuori dalle balle»

L’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan ieri e le reazione sono state delle più disparate. Intervenuto a 1 Football Club, Nicola Berti ha parlato della vittoria di ieri e della corsa scudetto. Ecco le sue parole, non proprio pacate.

BALLE – L’Inter ha spazzato via il Milan e vinto 3-0 qualificandosi per la finale di Coppa Italia dell’11 maggio a Roma. Sull’argomento, ma anche sulla corsa scudetto, ha parlato Nicola Berti a 1 Football Club. Ecco le sue parole. «Inter-Milan? Non c’è stata storia. Loro dicono che hanno giocato anche bene, ma sembra lontana la cosa. C’è stato quell’episodio che contestano, ma non c’è niente, la partita è stata quella ed è stata super-meritata. Era giusto il 2-0, saluto Maldini. Lo Scudetto se lo sognano, anche il Napoli. Siamo lanciatissimi, non ci fermerà più nessuno. Siamo euforici, parliamo un po’ così, ma il campo parla. Roma? Non dobbiamo fermarci più un secondo, stai scherzando? Dobbiamo vincerle tutte, non mi aspetto un pareggio, siamo lanciatissimi. La Coppa Italia è una finale, può essere interessante per la Fiorentina che farà fuori la Juventus. Il Torino mi sta simpatico, Milan, Juventus e Napoli per lo Scudetto sono fuori dalle balle».