Paventi: «Inter, gioco tornato non d’incanto ma col lavoro. Gruppo coeso»

L’Inter ha vinto 3-0 contro il Milan e ora è piena corsa per lo scudetto e per la Coppa Italia. I nerazzurri attendono ora la Roma sabato ma secondo Andrea Paventi, lo stato di forma dei nerazzurri non è casuale.

VOLARE – L’Inter vola e gli obiettivi sono ancora pienamente alla portata. Ecco il pensiero di Andrea Paventi a Sky Sport. «L’Inter riprende a volare, serve un obiettivo collettivo anche se gli obiettivi sono due: scudetto e Coppa Italia. Il primo gol di Lautaro Martinez ricorda molto il primo gol dell’argentino contro l’Atalanta. Ora tornano quelle giocate che sono mancate per lunga parte della stagione. La squadra è forte e gruppo coeso ma non è d’incanto che è tornata come prima, anzi, c’è dietro un lavoro importante, quotidiano, da parte di tutti».