Inter, per il ritiro a Malta Inzaghi potrà contare su molti dei suoi big – TS

Terminata anche l’avventura in nazionale, per i tanti calciatori dell’Inter senza i Mondiali si riparte a inizio dicembre. Inzaghi avrà una squadra quasi al completo e riposata per la ripresa degli allenamenti. Come riportato da Tuttosport, il tecnico piacentino potrà contare sulla presenza molti big per il ritiro a Malta.

TANTI BIG PRESENTI − Dal 4 al 9 dicembre l’Inter svolgerà un ritiro a Malta. In questo periodo è previsto un richiamo di preparazione e una serie di amichevoli, che serviranno per preparare al meglio la ripresa del campionato. Rispetto alla preparazione estiva, Simone Inzaghi potrà contare sin da subito sulla presenza di molti big della rosa. Come riportato da Tuttosport, a disposizione del tecnico piacentino ci saranno tanti nomi altisonanti come quelli di Milan Skriniar, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Il che permetterà di lavorare al meglio per colmare quelle lacune emerse in fase difensiva nella prima parte della stagione. Tra i vari calciatori che prenderanno parte sin da subito al ritiro vi sono poi anche Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan. Certo mancheranno ancora molti dei big che andranno al Mondiale (vedi articolo), ma c’è comunque dell’ottimo materiale per preparare nel migliore dei modi la seconda parte di questa stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini