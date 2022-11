Dzeko e Skriniar ma non solo: Inter vicina a un terzo rinnovo in difesa – CdS

Dzeko e Skriniar sono le due priorità in casa Inter per quanto riguarda i rinnovi, ma non le sole. Il Corriere dello Sport, oltre ad anticipare che nella seconda parte di stagione si penserà a Calhanoglu (vedi articolo), dà anche un terzo nome vicino a prolungare.

SI FIRMA – Edin Dzeko e Milan Skriniar, come noto, sono i due giocatori su cui l’Inter vuole chiudere in tempi brevi un accordo per il rinnovo. Soprattutto il secondo, vista la necessità di evitare il rischio di un addio a parametro zero. Con loro anche un terzo nome: Matteo Darmian. Il difensore è uno dei tanti in scadenza al 30 giugno 2023, ma secondo il Corriere dello Sport è in procinto di firmare il prolungamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona