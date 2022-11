Eriksen: «Inter e Italia per sempre dentro di me. Un rimpianto»

Eriksen ieri è tornato sulla sua esperienza all’Inter, purtroppo interrotta bruscamente (vedi articolo). Oltre alle parole rilasciate in conferenza stampa il Corriere dello Sport ha potuto dialogare con il centrocampista della Danimarca e chiedergli un ricordo.

PASSATO POSITIVO – Christian Eriksen ha saputo farsi apprezzare per quanto fatto in campo, dopo un inizio di esperienza all’Inter difficile. Il centrocampista della Danimarca segnala: «Ho un bel ricordo dell’Italia. Anzi l’Inter e l’Italia resteranno per sempre dentro di me, anche se la lingua non l’ho mai imparata… Però le nostre strade si sono divise e io sono felice di poter giocare in un club importante come il Manchester United. I Mondiali? Sta succedendo ciò che avrei sognato il giorno dopo l’incidente. Sono tornato a giocare e posso partecipare a un Mondiale. È una sensazione bellissima. E allenarmi in un gruppo straordinario rende l’esperienza ancora più stimolante: eravamo già uniti prima ma dopo ciò che è capitato a Copenaghen l’anno scorso il legame è diventato ancora più stretto».

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida