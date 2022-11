Inter in nazionale: un altro assieme all’Italia nelle ultime amichevoli

Si concludono oggi le amichevoli internazionali per quanto riguarda chi non partecipa ai Mondiali. Per quanto riguarda l’Inter sono due le partite da monitorare, con l’Italia ovviamente come principale.

INTER IN NAZIONALE – I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

FRANCESCO ACERBI, NICOLÒ BARELLA, ALESSANDRO BASTONI, FEDERICO DIMARCO – Austria-Italia (amichevole) domenica 20 novembre ore 20.45 a Vienna, Austria

MILAN SKRINIAR – Slovacchia-Cile (amichevole) domenica 20 novembre ore 13.30 a Bratislava, Slovacchia

Qui il programma delle partite che vedranno impegnati giocatori dell’Inter nella fase a gironi dei Mondiali.