Eriksen: «Mi è dispiaciuto lasciare l’Inter! Volevo rimanere, ma…»

Christian Eriksen ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nel ritiro della Danimarca verso Qatar 2022. Il centrocampista del Manchester United ha parlato del suo addio all’Inter

DISPIACIUTO – Eriksen parla del suo addio all’Inter: «Ho amato il mio periodo in Italia e mi sarebbe piaciuto rimanerci. Il mio obiettivo era tornare in Italia. Ma non si poteva fare. L’Inter è un buon club e mi è dispiaciuto andarmene, ma questo è il calcio».

Fonte: tipsbladet.tk