Lautaro Martinez pronto a stupire con l’Argentina. Poi Inter: gli obiettivi

Lautaro Martinez sarà uno dei protagonisti dell’Argentina a Qatar 2022. Per il “Toro” l’occasione per mettersi ancora una volta in mostra, poi si tornerà a pensare all’Inter

PRONTO – Lautaro Martinez è pronto ad iniziare il suo mondiale con l’Argentina. Il “Toro” sarà una delle stelle della Nazionale di Scaloni: il numero 10 dell’Inter ha dimostrato, in più di un’occasione, di essere il terminale offensivo ideale della squadra albiceleste, mostrando una notevole intesa con Messi. L’attaccante spera di poter andare il più avanti possibile e coronare il suo sogno di vincere il Mondiale. Dopo la kermesse però, sarà tempo di tornare a pensare all’Inter: il “Toro” e la squadra di Inzaghi hanno due obiettivi da raggiungere.

OBIETTIVI – Lautaro Martinez al rientro all’Inter dovrà continuare sui livelli mostrati nella prima parte di stagione: l’argentino è stato un vero leader, trascinando la squadra nei momenti più difficili con gol pesanti come quello segnato al Camp Nou contro il Barcellona. Il “Toro” dovrà guidare l’Inter, cercando di evitare altri scivoloni come quelli mostrati negli scontri diretti di inizio stagione. Inoltre. l’argentino, ha la possibilità di raggiungere un obiettivo personale: la vittoria della classifica marcatori in Serie A. Lautaro Martinez ha messo a segno ben 7 gol e si trova a due reti di distanza da Osimhen, attualmente in testa alla classifica.