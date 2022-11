Barella, ultimo sforzo con l’Italia. Poi riposo fondamentale con vista Inter

Nicolò Barella quasi certamente scenderà in campo in Austria-Italia (vedi articolo). Per il centrocampista dell’Inter ultimo sforzo prima del meritato riposo

ULTIMO SFORZO – Nicolò Barella scenderà in campo quasi certamente dal 1′ in Austria-Italia, ultimo match del 2022 per gli azzurri di Mancini. Per il centocampista dell’Inter si tratta dell’ultimo sforzo prima di un periodo di meritato riposo. Per i nerazzurri, infatti, è stato quasi del tutto irrinunciabile: Inzaghi infatti lo ha impiegato per ben 1288′ in Serie A e 397′ in Champions League col tecnico che ha rinunciato al numero 23 solo in occasione della sfida di San Siro contro il Bayern Monaco. Barella avrà quindi la possibilità di recuperare delle energie preziose per poi mettersi nuovamente a disposizione di Inzaghi per lavorare con la squadra in attesa della ripresa del campionato.