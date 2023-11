Inter-Real Sociedad, via alla vendita dei biglietti! Ecco quando

Presto comincerà la vendita della prossima sfida casalinga di UEFA Champions League: Inter-Real Sociedad a San Siro il prossimo 12 dicembre alle ore 21. Ecco tutti i dettagli

BIGLIETTI IN VENDITA – “L’appuntamento è per martedì 12 dicembre alle ore 21, quando l’Inter chiuderà il Gruppo D della UEFA Champions League affrontando la Real Sociedad. Nella prima giornata di questa Champions League i nerazzurri avevano pareggiato 1-1 sul campo della squadra basca. I biglietti per assistere alla sfida saranno in vendita a partire dalle 10:30 di venerdì 3 novembre. L’invito per tutti i tifosi nerazzurri è quello di affrettarsi per acquistare i tagliandi per la sfida.”.

Fonte: Inter.it