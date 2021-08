Inter-Real Madrid, torna la Champions League. Le informazioni sui biglietti

L’Inter è pronta a tornare a vivere le notti di Champions League e l’esordio nel girone è da brividi: la sfida contro il Real Madrid. Attraverso il proprio sito, la società ha comunicato la messa in vendita dei biglietti.

VENDITA – Parte la vendita dei biglietti per Inter-Real Madrid. Questo il comunicato della società: “FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della prima sfida del girone di UEFA Champions League 21-22, Inter-Real Madrid. Si ricorda che anche in questa occasione solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QRCode preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e, considerando l’imminenza della partita, non saranno cedibili a terze persone anche per contrastare possibili fenomeni di bagarinaggio”.

Inter-Real Madrid, le quattro fasi di vendita

PRIMA FASE ABBONATI – “La prima fase di vendita biglietti di Inter-Real Madrid prenderà il via alle ore 14.00 di mercoledì 1 settembre e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20. Fino alla mezzanotte di domenica 05 settembre sarà possibile utilizzare il numero della tessera SIAMO NOI per acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 19/20. In questa fase si potrà scegliere il posto nel proprio settore di abbonamento o in eventuali altri settori messi da subito a disposizione per la vendita. Il secondo e terzo anello verde sarà riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde”.

SECONDA FASE ABBONATI – “La seconda fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di lunedì 6 settembre. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno, gli abbonati che non hanno acquistato nel corso della prima fase potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti in qualsiasi settore disponibile dello stadio, purché tutti gli utilizzatori risultino abbonati alla stagione 19/20. Il secondo e terzo anello verde continuerà ad essere riservato ai soli abbonati 19/20 di secondo anello verde”.

SOCI INTER CLUB – “La terza fase di vendita inizierà alle ore 11.00 di mercoledì 7 settembre e riguarderà i soci Inter Club che hanno rinnovato il tesseramento alla stagione 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno sarà possibile acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter Club attivi ad un prezzo dedicato. Scopri i vantaggi del tesseramento Inter Club 21/22 su inter.it/interclub“.

POSTI DISPONIBILI – “L’ultima fase di vendita libera prenderà il via alle ore 11.00 di mercoledì 8 settembre per tutti i posti rimasti disponibili”.

Fonte: Inter.it