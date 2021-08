Brozovic, contatti con Barcellona e PSG ma Inter vuole blindarlo – SI

Brozovic è in scadenza nel 2022 e l’Inter ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto per continuare a puntare sul regista croato. Secondo “Sportitalia”, su di lui c’è il forte interesse di Barcellona e PSG.

RINNOVI – Con i soldi incassati in questa sessione, l’Inter proverà a trovare l’accordo per due rinnovi di contratto, oltre a quello di Lautaro Martinez che è ormai fatto (vedi articolo). Il primo sarà quello di Marcelo Brozovic che è in scadenza a giugno 2022. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di “Sportitalia”, il centrocampista croato ha avuto contatti con il Barcellona e con il PSG nei giorni scorsi. Le due società lo vorrebbero a parametro zero per la prossima stagione, ma l’Inter ha intenzione di blindarlo. Il secondo rinnovo sarà quello di Nicolò Barella.