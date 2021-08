VIDEO LIVE – Inter-News.it in diretta per l’ultima ora di calciomercato

Ultima ora della sessione estiva di calciomercato e Inter-News.it vi accompagna in diretta. Segui il video con i commenti e il collegamento con l’inviato dall’Hotel Sheraton di Milano, Roberto Balestracci.

