FOTO – L’Inter si prende… il centro di Milano! Installazione prima di Istanbul

Novità in centro a Milano, con i colori e il logo dell’Inter che campeggiano in bella vista in uno dei luoghi simbolo della città. Tutto questo nell’avvicinamento alla finale di Champions League col Manchester City di sabato.

L’INIZIATIVA – “I nostri colori, il nero e l’azzurro, risplendono nel cuore della nostra città. Fino al 10 giugno la cupola di Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più antichi e iconici di Milano, diventa una volta stellata che si tinge di nerazzurro, con al centro il logo dell’Inter.

L’installazione è parte della campagna di comunicazione integrata From Milano to the stars, lanciata dal Club dopo la semifinale di Champions League ed enfatizza il legame con Milano: un regalo alla città e a tutti gli interisti che potranno alzare gli occhi al cielo e sognare insieme di raggiungere le stelle”.

Sguardo in alto verso le stelle 👀✨

La cupola di Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più antichi e iconici di Milano, diventa una volta stellata che si tinge di nerazzurro da questa sera fino al 10 giugno 🖤💙

#ForzaInter #UCLFinal #UCL — Inter (@Inter) June 7, 2023

Fonte: sito ufficiale della società