Criscitiello: «Inzaghi non farà mai come Italiano! Partita a scacchi»

Criscitiello boccia Italiano dopo la sconfitta della Fiorentina in Conference League contro il West Ham (vedi articolo). Inzaghi, a detta sua, farà altro

DIVERSI − Michele Criscitiello, a Sportitalia mercato, si è scagliato contro il tecnico della Fiorentina tirando in ballo poi Inzaghi: «Italiano se vuole arrivare al Napoli non può assolutamente rimanere integralista. Bocciato per il grande salto, non è ancora pronto. Deve cambiare qualcosa. Niente Zeman o Delio Rossi. Inzaghi non preparerà la partita di sabato come ha fatto oggi lui. Inzaghi sa che sarà una partita a scacchi e dal punto di vista tattico è formidabile».