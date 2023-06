Beffa Fiorentina: al 90′ la Conference League va al West Ham!

La Fiorentina perde 1-2 contro il West Ham con un gol al 90′ di Bowen. Beffa incredibile. La Conference League vola a Londra in Inghilterra

BEFFA − A Praga va in scena la finale di Conference League. Protagonista come una settimana fa in Europa League (Roma) e come fra tre giorni in Champions League (Inter), una squadra italiana: ovvero la Fiorentina. Dall’altro lato gli inglesi del West Ham. Partita molto spezzettata con tanto tatticismo, soprattutto nel primo tempo. I viola fanno la partita, ma faticano a rendersi pericolosi tant’è che le prime due occasioni del match sono di marca londinese con Antonio prima e Rice poi. Al 33′ fattaccio dei tifosi Hammers, che lanciano una sigaretta elettronica verso Biraghi. L’ex Inter si apre la nuca ed è costretta ad una vistosa fasciatura. Nel finale di primo tempo, Jovic trova la rete ma il Var annulla tutto per fuorigioco. Nella ripresa, il match si accende. Al minuto 62, Biraghi la prende col polso in area di rigore e dopo check al Var il direttore di gara Del Cerro Grande fischia il penalty. Dal dischetto non sbaglia Benrahma. Ma la reazione della Fiorentina è furiosa: passano cinque minuti e Bonaventura trova il pareggio con una bellissima girata. La Viola ci crede e al 71′ sfiora il raddoppio con Mandragora, ma il suo tap-in esce di pochissimo. Ma nel finale arriva la beffa: 90′, Bowen lanciato a rete da Paquetà e davanti Terraciano trova il gol che consegna la coppa al West Ham.