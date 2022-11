Inter, pochi dubbi per Inzaghi sulla formazione contro la Juventus – Sky

L’Inter preparare le sue mosse per la partita in trasferta contro la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 la formazione da schierare nel prossimo match di Serie A è già ben definita. Di seguito le probabili scelte di Inzaghi sugli undici che scenderanno in campo domenica.

PROBABILI SCELTE – L’Inter è a lavoro per preparare al meglio la partita di domenica contro la Juventus. Il derby d’Italia vale come scontro diretto, considerando la posizione delle due squadre nella classifica di Serie A. Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Sport 24, Simone Inzaghi non ha intenzione di stravolgere l’equilibrio ritrovato in campo nelle ultime partite. Per questo, l’attacco nerazzurro sarà sicuramente composto dalla coppia Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Nonostante il recupero di Marcelo Brozovic (vedi articolo), il regista favorito a centrocampo continua a essere Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, completeranno il reparto Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco (vedi focus) a sinistra. Inzaghi non sembra avere dubbi neanche su Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. In fase difensiva, invece, il nome sicuro sarebbe quello di Francesco Acerbi. In attesa di conferme ufficiali, queste le mosse dell’Inter per provare a conquistare tre punti preziosissimi contro la Juventus.

Fonte: Sky Sport 24